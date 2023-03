Imanuelle Grives voor docu terug naar de gevangenis na drugsvangst: ‘Blij dat ik toen ben opgepakt’

Het was even slikken voor Imanuelle Grives toen ze opnieuw voor de gevangenisdeuren stond. In de docureeks Recht naar de gevangenis doet ze het om hoge ambtenaren een inkijkje te geven in hoe het is om te leven binnen vier muren, maar wennen doet het nooit. ,,Waarom doe ik dit alweer, vroeg ik me af”, lacht Grives in een interview met Het Laatste Nieuws. ,,Weer door al die poortjes die telkens achter je worden gesloten... Het is zo verstikkend. Maar ik vond de insteek van de docu heel interessant, want hoge ambtenaren en ex-gedetineerden kunnen veel van elkaar leren.”

Een kleine vier jaar geleden is het nu dat Grives achter slot en grendel zat. In de zomer van 2019 werd de gelauwerde actrice aangehouden door de politie toen ze Tomorrowland wilde binnenkomen met verschillende soorten drugs. Ook in het Airbnb-appartement dat ze huurde werden drugs aangetroffen. In eerste instantie beweerde de Surinaamse-Nederlandse nog dat het was om zich voor te bereiden op een rol in een drugsfilm, maar daar ging de rechter niet in mee. Grives werd veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk. Ze zat uiteindelijk twee maanden opgesloten.

,,Het klinkt misschien vreemd, maar achteraf ben ik heel blij dat het me is overkomen”, blikt de Rotterdamse terug. ,,Ik bevond me in een heel destructieve fase in mijn leven. Niets boeide me nog, ik wilde nergens meer aan denken. Ik nam die dag al geestverruimende middelen als ontbijt en net daarvoor was ik al een keer met veel te veel alcohol achter het stuur gekropen. De kans dat het die zondag verkeerd ging aflopen was heel groot, toch werd ik er die dag random uitgepikt door de politie. Het voelde als een goddelijke interventie. Het hele gebeuren dat er op volgde, gaf me de kans stil te staan bij mijn leven en, hoe verschrikkelijk de manier waarop ook was, opnieuw te beginnen.”

Volledig scherm Ex-gedetineerde Imanuelle Grives in 'Recht naar de gevangenis' © Play Media

Stempel

Grives arrestatie was wereldnieuws. Haar foto verscheen tot in de UK en de VS. En dat had consequenties. Ze werd ze geschrapt uit de bewuste film, werd uit de razend populaire jongerenreeks Spangas geschreven en verloor ook haar rol als ambassadeur voor enkele jeugd- en gezondheidsorganisaties. ,,Gevolgen die honderd procent te begrijpen zijn”, knikt Grives vier jaar later. ,,Die mensen hadden vertrouwen in mij en dan kan ik ze niet met mijn psychische gesteldheid in verlegenheid brengen. Maar ondertussen heb ik een manier gevonden om die ervaring om te buigen in iets positiefs.”

Grives schreef een boek, Mijn vechtershart, onder andere over wat ze meemaakte en hoe ze daarvan herstelde. Ze acteert ook weer op televisie en in het theater en geeft lezingen over hoe je je grootste tegenslagen kunt omzetten in je beste troeven. ,,De stempel van ex-gedetineerde hangt onlosmakelijk aan mij, maar ik gebruik ‘m liever om iets nuttigs mee te doen. Psychologische hulp heeft me erg geholpen en ervoor gezorgd dat ik kan zeggen dat een opname in een gevangenis nooit meer gaat gebeuren. Tenzij het voor een tv-programma is”, lacht ze.

Papa’s erkenning

Door die psychologische hulp kwam Grives ook achter de ware reden voor haar destructieve gedrag. Ze voelde zich niet helemaal begrepen in de entertainmentwereld en liep tegen een burn-out aan omdat ze het zó druk had. ,,De verantwoordelijkheid voor wat er gebeurde ligt volledig bij mij, maar op dat moment was het mijn manier om aandacht te vragen”, kijkt Grives terug. ,,Ik voelde me door mijn vader niet erkend, wat ik deed was nooit goed genoeg. Hij wilde voor mij een deugdelijk christelijk leven, met een nette man. Geen geëmancipeerde vrouw die acteert en op televisie komt. Onbewust had ik verwacht dat ik met mijn negatieve gedrag wél erkend zou worden. Zo werkt het natuurlijk niet.”

Imanuelle verbrak een tijd het contact met haar vader, maar voor zijn dood in 2021 kwamen ze toch met elkaar in het reine. ,,Voor zijn dood hebben we alles uitgepraat”, zegt de actrice. ,,Ik vergeef het je en ik hoop dat jij me ook kan vergeven, heb ik gezegd op zijn sterfbed. Ik wilde dat hij naar het hiernamaals ging in liefde, en dat is gelukt. Ik ben nog altijd dankbaar dat we alles mooi hebben kunnen afsluiten.”

Volledig scherm Imanuelle Grives © Brunopress

Seksuele spanning

Grives kijkt op het hele gebeuren terug als het moment waarop haar tweede leven begon. Ze had haar tijd in de gevangenis nodig om tot zichzelf te komen. Die twee maanden in de Antwerpse Begijnenstraat zal ze niet licht vergeten.

,,Weet je wat het gekste was aan het leven in een gevangenis?” vraagt ze. ,,De dynamiek die er ontstaat omdat mannen en vrouwen gescheiden zijn. Je leeft strikt gescheiden, maar er zijn momenten dat je mannelijke gedetineerden weleens tegenkomt, in de gang bijvoorbeeld. Die spanning die er hangt... Die is best seksueel, ja. Je bent ontdaan van alles: extensions, make-up, sieraden... Maar er zijn momenten geweest dat ik me mooier en meer mezelf voelde dan ooit. Heel intens.”

Recht naar de gevangenis, om 21:00 uur op de Vlaamse zender Play4.

