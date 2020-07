Ilse DeLange verschuift Nederlandse clubtoer naar 2021

Koning Felipe staat voor moeilijk besluit over toekomst vader

12:20 De Spaanse koning Felipe staat misschien wel voor het moeilijkste besluit uit zijn leven, en in elk geval sinds zijn aantreden in 2014. Hij moet namelijk een beslissing nemen over de toekomst van zijn vader koning Juan Carlos (82). De Spaanse regering laat dat graag over aan Felipe, zo benadrukten premier Pedro Sánchez en een aantal ministers de afgelopen dagen. Maar enige spoed zou wenselijk zijn, zo werd ook duidelijk.