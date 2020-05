Ilse DeLange kon nieuw Duits succes niet geloven

Afgelopen dinsdag zongen artiesten haar liedjes in Sing Meinen Song, waarna Ilses singles en albums massaal werden gedownload via iTunes. ,,Heel leuk dat mensen echt op zoek gaan, zo van: wie is die Ilse nou?”



De zangeres hoopt dat die vraag in Duitsland straks niet meer hoeft te worden gesteld. Haar nieuwe album Changes bracht ze bewust uit terwijl het programma op televisie is. ,,Dat Duitse programma is natuurlijk een enorme kans”, legt Ilse uit. ,,Dan is het wel handig om nieuwe muziek te hebben.”