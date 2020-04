Ilse DeLange boekt succes in Duitsland met nieuwe single

Ruud de Wild en Olcay Gulsen gaan samenwonen

9:23 NPO Radio 2-dj Ruud de Wild (50) en presentatrice Olcay Gulsen (39) tillen hun relatie naar the next level en gaan samenwonen. Olcay deelt via Instagram Stories een video waarin te zien is hoe Ruud al druk is met de voorbereidingen.