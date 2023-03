‘Ik zou de éérste bus naar huis pakken als ik in deze cast van De verraders zit’

AD Media podcastHet mediapanel is kritisch over de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van het wereldwijd verkochte hitformat De verraders . Het programma komt traag op gang en de cast is niet echt gevuld met triple-A-sterren. Of zoals Angela de Jong het zachtjes uitdrukt: ,,Ik zou de éérste bus naar huis pakken als ik in deze cast van De verraders zou zitten!’’

Verder is er aandacht voor de halve finale van Wie is de Mol? en vraagt het panel zich af of Hunted Vips de doodsteek krijgt door de makers zelf. Mediajournalist Dennis Jansen is helemaal klaar met First dates en alleen Angela de Jong heeft nog naar de tweede aflevering van Avastars gekeken. Maar dat kwam doordat ze in een opgesloten ruimte zat.

Natuurlijk is er ook weer de vaste rubriek Angela’s Etalage. De enige plek in medialand waar Angela de Jong louter positief uit de hoek komt. En deze editie van de AD Media Podcast lijkt ongewild een ode te brengen aan het jubilerende Shownieuws dat vrijdag twintig jaar bestaat, met onderwerpen als ‘Eva Jinek is zwanger’ en ‘Johan Derksen is ziek’. Temeer omdat presentator Manuel Venderbos - niet toevallig ook presentator van Shownieuws - een nieuwe jingle heeft ‘geleend’ van zijn Talpa-collega’s.

En er is aandacht voor de politieke slag die Vandaag inside gaat maken. Naast Mark Rutte komt bijvoorbeeld ook Caroline van der Plas langs. En de diva van de podcast Angela de Jong werd daarom afgebeld. Was ze ziedend? Of hoe reageerde ze? Dat hoor je in deze aflevering.

Luisteren dus! Naar de wekelijkse AD Media Podcast, waarin tv-columniste Angela de Jong en verslaggevers Dennis Jansen en Mark den Blanken alle hoofd-, rand-, en bijzaken bespreken op het gebied van media. De presentatie is in handen van Manuel Venderbos. Gebruik je liever je favoriete podcastsapps via Spotify of Apple? Dat kan! Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Volledig scherm Jan Slagter is een van de deelnemers van De verraders. © RTL/Jasper Suyk