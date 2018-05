‘Ik zie me niet verhuizen voor mijn carrière’

Star Wars-film rond personage Boba Fett in de maak

Star Wars-personage Boba Fett krijgt zijn eigen film. Variety meldt dat Disney Logan-regisseur James Mangold heeft aangetrokken voor de spin-off. De premiejager maakte voor het eerst zijn opwachting in The Empire Strikes Back uit 1980. Ondanks zijn relatief kleine aandeel in de filmfranchise, is Boba Fett altijd erg populair gebleven onder Star Wars-fans.