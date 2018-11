Ik wil Marnix wel eens zien met een steen tussen z’n benen

Hè hè, eindelijk leek Boer zoekt Vrouw vanavond weer eens een beetje op Boer zoekt Vrouw. Met mensen van vlees en bloed, vol twijfels, onzekerheden en opspelende emoties, al dan niet gevoed door toenemende vermoeidheid.



Eigenlijk sloeg Michelle onbewust de spijker op de kop waar het afgelopen weken precies aan schortte in het programma. Het was te leuk, als in: vrijblijvend, oppervlakkig. Inderdaad meid, leuk is prima voor een grassprietje of een stoel, maar in de liefde én in Boer zoekt Vrouw is meer nodig.



Ook de scène bij Marnix thuis met zijn vrienden van de dikbilclub was zeer welkom. Dat had ik echt gemist: boeren die verliefd naar een kudde grazende koeien staan te kijken en dingen zeggen als ‘wat een reet he’ en ‘bofkont’. Ze deden het er vast om, met die camera’s op zich gericht, maar dat maakt niet uit. Het was even als vanouds. En toen moest de rijst die een jaar over datum was, nog uit de kelder komen.



Nu gaat het er om spannen. Wie gaan ze kiezen? Wim dus niemand, Paula heeft met haar voortijdige afscheid voor hem bepaald dat het Marit wordt. Het was wel erg onbeholpen, op het horkerige af, hoe hij daar stond met zijn handen in zijn zakken. En dan de onsterfelijke quote: ,,Goed verwoord. Respect. Oké. Knap dat je dit doet. Oké. We gaan het zien, ja. Ja.’



Al had ik even later juist met hem te doen tijdens de donderpreek van Yvon. Zijn rol is toch ook niet te benijden. Hoe kun je nou uitgebreid met een meisje flirten of een arm om haar heen slaan, terwijl er nog iemand in huis rondloopt die je niet het gevoel wil geven dat ze voor spek en bonen meedoet? En als je het met allebei doet, ben je meteen de nieuwe Geert.