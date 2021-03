Ik vond de veel bekritiseerde Lucky TV juist een tamelijk ingenieus filmpje

Update RTL haalt ‘respectlo­ze’ Lucky TV over ophef Bilal Wahib offline, radiozen­ders boycotten rapper

11:08 Het Lucky TV-filmpje dat gisteravond in Beau te zien was, is bij veel kijkers in het verkeerde keelgat geschoten. In de video werd ingegaan op de ophef rondom acteur Bilal Wahib, die eerder deze week een minderjarig jongetje vroeg zijn geslachtsdeel te laten zien. ‘Ik vroeg een jongen om zijn dollo en het spijt me zoooo. Mag ik bij jou huilen in je talkshow? Het spijt me zo, kan jij me redden Beau?’, klinkt het onder meer in het filmpje dat Sander van de Pavert maakte. RTL heeft de Lucky TV inmiddels verwijderd.