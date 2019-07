‘Ik voel me sexy als ik dans’, maar is dat wetenschappelijk wel zo?

Daniel ‘Harry Potter’ Radcliffe in tranen na lezen zelfmoord­brief­je overgroot­va­der

14:21 Daniel Radcliffe is in tranen uitgebarsten tijdens het lezen van het zelfmoordbriefje van zijn overgrootvader. Het papiertje werd de Harry Potter-acteur voorgeschoteld tijdens het BBC-programma Who Do You Think You Are?, dat de roots van de gasten onderzoekt. Radcliffes overgrootvader kwam een grote roof op zijn juwelenwinkel niet meer te boven, helemaal toen de man werd beschuldigd van het willen oplichten van de verzekering, omdat ,,Joden dat wel vaker doen’’.