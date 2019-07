Ik vind het aandoenlijk om hem bezig te zien op mijn eerste spelcomputer

Wibi Soerjadi's moeder vecht voor haar leven: ‘Hopen op een wonder’

28 juli Wibi Soerjadi's moeder Floor Wasirin is er slecht aan toe. Dat meldt de pianist zelf op Instagram. Hij roept op om voor haar te bidden en te hopen op een wonder. Wat de 85-jarige vrouw precies mankeert in onduidelijk, maar dat het ernstig is wel.