Ik moest een traantje wegpinken bij deze aflevering van We zijn er bijna!

Terugkeer We zijn er bijna! trekt 1,2 miljoen kijkers: ‘Wat zit er toch in die tas van Renée?’

De start van het twaalfde seizoen van We zijn er bijna! is televisiekijkend Nederland goed bevallen. Naar het Omroep Max-programma keken dinsdagavond 1,2 miljoen kijkers. Daarmee wint het van kijkcijferhits als Vandaag Inside en B&B vol liefde. Kennisquiz De slimste mens was de grote winnaar, daar stemden 1.816.000 mensen op af.