‘Ik kan nauwelijks bevatten wat er gebeurt’

Ze ziet het nog voor zich: een ‘wijfie’ van 80 op de bank bij een tatoeëerder. Het vlindertje dat op haar enkel gezet werd. En dan die blikken van passerende jongeren. Davina Michelle schatert het uit als ze de anekdote vertelt. Het was haar idee geweest, zegt ze, om haar oma voor haar tachtigste verjaardag een tatoeage cadeau te doen. ,,Ze wilde graag een vlinder, omdat ze mij altijd vlinder noemt. Ik fladder en ben zo wild. Ik nam diezelfde tattoo met haar naam, Davina, op de binnenkant van mijn bovenarm.’’



Het is die oma aan wie Michelle Hoogendoorn haar artiestennaam ontleent. Het beklijft beter en het bekt lekker in het Engels, Davina Michelle. Belangrijke dingen allemaal om over na te denken, als je net als zij op eigen kracht een zangcarrière opbouwt. Zoals er wel meer zaken zijn waar zij en haar team - de muzikanten en producers van de Sub Bass Music Group - een strategie voor hebben bedacht. Elke maandag stipt om 16 uur een nieuwe cover van een minuut of drie op YouTube plaatsen bijvoorbeeld, om zo in het gevlij te komen bij de algoritmes van de videodienst. ,,Muziek komt uit je hart, maar die industrie eromheen vraagt een zakelijke aanpak’’, klinkt het nuchter. Het is niet allemaal uit haar brein ontsproten hoor, haast ze zich te zeggen. ,,Ik ben wat strategie betreft gewoon een papegaai van mijn productieteam, die bedenken dat.’’



Twee jaar geleden zagen de jongens van de Sub Bass Music Group haar optreden bij Idols. Hoewel ze in de tv-show niet buitengewoon opviel, vroeg de band haar om met hen in zee te gaan. Maar ja, hoe bereik je zonder platenlabel een groot publiek? Ze bedachten dat het handig was om met covers een fanbase op te bouwen op YouTube, zodat áls ze eigen muziek naar buiten brachten, er mensen zouden luisteren. Aandacht kreeg Davina Michelle: een jaar geleden werd haar cover van What about us van Pink opgepikt door Pink zelf, die superlatieven tekort kwam om te zeggen dat de geboren Rotterdamse het lied beter zong dan zij zelf ooit zou kunnen.