Ik kan er als brave burgertrut met mijn verstand niet bij hoe iemand zo'n duistere kant kan hebben

Juwelen­dief Kim Kardashian heeft geen spijt: 'Ze gooit haar geld toch weg’

Een van de mannen die ervan verdacht wordt betrokken te zijn bij de overval op Kim Kardashian in Parijs in 2016, heeft geen spijt van zijn actie. In een interview met Vice News zegt Yunice Abbas dat hij zich er niet slecht over voelt.

21 augustus