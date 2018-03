'Ik hoop dat mijn overleden echtgenoot toekijkt en het goed vindt'

regisseur Will KoopmanNa een bewogen jaar waarin ze haar man verloor, begint regisseur Will Koopman (de vrouw achter Gooische Vrouwen , Divorce en Familie Kruys ) binnenkort aan de opnamen voor de komische liefdesfilm All You Need Is Love . ,,Werken biedt mij nu troost."

Eigenlijk had Will Koopman (61) het veel te druk toen zij de mogelijkheid kreeg om de liefdesfilm All You Need Is Love te gaan regisseren. Als creatief directeur bij Talpa Fictie is zij soms met drie televisieseries tegelijk bezig. Bovendien had zij op het moment van de aanbieding wel wat anders aan haar hoofd. ,,Maar toen ik het scenario van All You Need Is Love las, werd ik er heel vrolijk van. Terwijl ik toch in een minder gelukkige periode van mijn leven was beland doordat mijn man kort daarvoor was overleden.’’

Vorig jaar verloor Koopman haar echtgenoot - cameraman en scenarist Lex Wertwijn - na een gevecht tegen kanker. Ze leerden elkaar in de jaren 80 kennen op de Filmacademie, waar beiden afstudeerden om vervolgens carrière te maken in de Nederlandse filmwereld. ,,We vierden in november 2016 beiden onze 60ste verjaardag en het feit dat we elkaar al 36 jaar kenden. Een paar maanden later werd bij Lex uitgezaaide kanker geconstateerd. Hij overleed binnen een jaar. Als je dit verhaal in een speelfilm zou vertellen, zou je beschuldigd worden van goedkoop effectbejag. Soms is het echte leven veel erger dan het drama dat je in een film kunt tonen.’’

Moed

Koopman putte moed uit het verhaal van All You Need Is Love, dat is geschreven door haar collega Paula van der Oest. ,,Ik las het scenario met een grote glimlach op mijn gezicht,’’ vertelt ze in haar Amsterdamse woning, waar het omvangrijke script vol aantekeningen op tafel ligt. ,,Alle episodes die in de film voorkomen, gaan over een bepaald aspect van de liefde. En dat is toch het belangrijkste in het leven. Het gaat onder meer over een man die de hoop op een nieuwe geliefde heeft opgegeven, maar die toch onverwachts ontmoet. De film zit vol met dit soort variaties.’’

All You Need Is Love heeft een opmerkelijke voorgeschiedenis. De productie, geïnspireerd door het gelijknamige RTL 4-programma van Robert ten Brink, zou aanvankelijk geregisseerd worden door Job Gosschalk,die eerder onder meer de romantische komedie Alles is Liefde bedacht. Maar sinds zijn naam onlosmakelijk is verbonden aan #metoo was duidelijk dat Gosschalk zijn project niet zou kunnen afmaken. Hij trok zich terug na de publicitaire storm over ongewenste seksuele intimiteiten die dateerden uit de tijd dat hij als casting director de kost verdiende.

Producent NL Film benaderde vervolgens Koopman die met Gooische Vrouwen (I en II, goed voor rond de twee miljoen bezoekers per stuk) de twee succesvolste speelfilms van de laatste decennia op haar naam heeft staan. Uiteraard heeft Koopman contact gehad met Gosschalk over haar overname. ,,We hebben regelmatig met elkaar geappt. Hij vindt het ongelooflijk fijn dat ik dit doe. Het is niet makkelijk om een film van een ander over te nemen. Ik heb het nooit eerder meegemaakt. Enkele rollen waren al gecast en ook de crew was al besteld. Ik heb een paar rollen aan andere acteurs gegeven. Ik moest mij de film eigen maken, anders blijft het toch het kindje van een ander.’’

Volledig scherm Will Koopman © Shody Careman

Heftig

Schroom om de film van Gosschalk over te nemen, had Koopman niet na het wederzijdse contact. Zij verbleef in het buitenland toen het nieuws rond zijn persoon de media haalde. ,,Ik kwam net terug van vakantie toen ik zijn foto heel groot in een van de ochtendkranten zag. Zonder een balkje voor zijn ogen. Dat wekte de indruk dat hij al veroordeeld was, voordat er een aanklacht was. Ik vind het heel heftig wat hem is overkomen.’’

Net als half Nederland is ook Koopman een fan van het programma waarop haar film is gebaseerd. ,,Ik herinner me nog hoe Lex en ik in ons huisje in Frankrijk naar een van de afleveringen keken. We moesten beiden heel hard huilen. Het gevoel van warmte en liefde van dat programma moet ook in onze film zitten.’’

All You Need Is Love moet niet de zoveelste romantische komedie worden die tegenwoordig om de haverklap in de Nederlandse bioscopen opduikt. ,,Het zijn er veel te veel’’, constateert Koopman. ,,Ik kan die films niet meer uit elkaar houden. De titels lijken op elkaar en ook de posters. Er worden er gewoon te veel in één keer gemaakt. Wat betreft All You Need Is Love kan ik mij wel vinden in de omschrijving liefdesfilm. Wat ik ook goed vind, is dat alles zich in diverse provincies afspeelt. Dus niet alleen in de Randstad, maar ook onder meer in Brabant, Limburg en Overijssel.’’

Crisis

Met 80 grote en kleine rollen is de film de grootste productie waar Koopman ooit bij betrokken is geweest. De rolbezetting wordt binnenkort bekend, maar vast staat dat in de film de presentator van het televisieprogramma niet door Robert ten Brink wordt gespeeld. Koopman: ,,De presentator wordt een belangrijke schakel in het verhaal. Die wordt door een ervaren acteur gespeeld. In de eerste scène die ik binnenkort draai, maakt hij al een behoorlijke crisis door.’’

Staat de regisseur niet onder druk vanwege deze voor haar opeens zo belangrijke film? Hoeveel bezoekers denkt zij te trekken in december? ,,Aan voorspellingen waag ik mij niet. Ooit riep ik dat Gooische Vrouwen in de bioscoop rond de 450.000 bezoekers zou trekken. Dat werden er 1,9 miljoen. Een medewerker van ons bedrijf had dat precies goed en won een reis naar Parijs. ,,Werken biedt mij nu troost. Ik heb mijn hele leven hard gewerkt, ben zo ambitieus als de pest. Ik was een tijdlang oververmoeid, maar ben gewoon door blijven werken. Ik heb nu het gevoel dat ik alles uit mijn leven moet halen wat er nog inzit. Ik hoop dat Lex in december toekijkt en het goed vindt. ‘’