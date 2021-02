Ik hoop dat Baarsma met het schaamrood op de kaken naar Op1 zat te kijken

Kijkers genieten van bloedstol­len­de ontknoping van Hunted VIPS: ‘Juichen op de bank!’

23 februari De eerste VIP-editie van het tv-programma Hunted is voorbij. Elke week zaten één miljoen kijkers klaar voor de jacht van een team opsporingsprofessionals op een groep bekende Nederlanders. Gisteravond zagen zelfs 1,2 miljoen mensen de finale, waarin alleen nog duo's Kim Feenstra plus Birgit Schuurman en Dennis Weening plus Klaas van der Eerden over waren. Het werd bloedstollend spannend tot de laatste seconde. Pas op dit stuk bevat spoilers over de afloop.