‘Ik heb nog nooit zo weinig Chinees gegeten als in China’

Frans Bauer op reisFrans Bauer is nog altijd helemaal in de ban van China, waar hij een nieuwe reisserie maakte die vanaf zaterdag te zien is op NPO 1. Maar of hij terugkeerde als een ander mens? ‘Als je me vraagt te kiezen tussen een vijfsterrenrestaurant en een Van der Valk, ga ik áltijd voor het laatste.’

,,Hallo, met Fransje!’’ De 45-jarige artiest uit het Brabantse Fijnaart chagrijnig aan de telefoon krijgen: dat zou bijna nationaal nieuws zijn. En díe opmerking maakt hem nóg vrolijker. Een brommerige Bauer, wanneer was dat eigenlijk voor het laatst? ,,Eerlijk, ik zou het écht niet weten. Ik denk wel eens: heb ik misschien een afwijking? Maar ik ben van nature gewoon een heel blij mens. Dat hele negatieve denken, ik weet niet eens hoe dat moet joh.’’

Met dat welbekende ontwapenende enthousiasme blikt Bauer terug op zijn reis met echtgenote Mariska door China voor een AvroTros-serie op NPO 1. Vraag hem hoe het was en de volkszanger houdt niet meer op met praten. Of hij misschien nog wat moet bewaren voor de tv-kijker om te ontdekken? ,,Ja, dat is eigenlijk wel een goeie. Maar het was zo’n belevenis! Maris en ik stonden bijna de hele reis met onze bek vol tanden.’’

Digitaal

Het land van bestemming mocht Bauer, na een eerder uitgezonden trip door Amerika, zelf kiezen. ,,Ik kon niks anders bedenken dan China. Want hoe goed kennen we die mensen nou. Je ziet ze nooit de polonaise lopen. En verder, we kennen de Chinese Muur…dat restaurant van om de hoek. Maar wist je dat ze in China elke dag van het jaar vuurwerk mogen afsteken? En dat ze vlees niet koelen, maar gewoon buiten aan haken laten hangen…?’’

De Bauers troffen een even vooruitstrevend als achtergesteld land aan, zegt Frans. Je kan er op sommige plekken al boodschappen doen in een winkel zonder personeel, waar alles digitaal gebeurt, maar in Peking is een toilet in huis zelfs voor mensen met bovenmodale inkomens een uitzondering.

Frans Bauer en zijn vrouw Mariska in China

,,En waarom zagen we toch steeds al die winkels met voorwerpen van papier? Wat blijkt: wij kopen een bloemetje voor bij het graf, zij gedenken de doden door bijvoorbeeld eten van papier in de fik te steken zodat ze daar boven in de hemel lekker aan de McDonalds kunnen. Heel bijzonder, daar heb ik nog lang over nagedacht.’’

Bami

De grootste schok was misschien toch het gebrek aan bami. ,,Dit geloof je niet: ik heb nog nooit zo weinig Chinees gegeten als daar! Geen fatsoenlijke bamislierten kunnen vinden. Alleen een soort spaghettipap. En zo teruggetrokken zijn die mensen helemaal niet. De hele dag knuffeltjes hier en knuffeltjes daar!’’

We hoeven niet te vrezen dat Bauer als een ander mens terugkeerde naar zijn veilige thuishaven. Dat hij ineens zijn geliefde afhaalbami in de ban doet. ,,Ik verander sowieso niet snel meer. Als je me vraagt te kiezen tussen een vijfsterrenrestaurant en een Van der Valk, ga ik altijd voor die laatste. Zo ben ik opgegroeid. Zo ben en blijf ik.’’

Frans Bauer en zijn vrouw Mariska in China

Jubileum

Om hem heen verandert wel een en ander. Zo verruilt zijn oudste zoon Christiaan dit jaar het vertrouwde nest voor Leiden, waar hij rechten gaat studeren. ,,Loslaten…ja, daar heb ik het best moeilijk mee. Dan denk ik: potverdorie Fransje, zo geef je hem zijn eerste fietsje en zo neem je ineens afscheid. Ik ben natuurlijk enorm trots. Die jongen komt uit een familie waar zijn opa en oma analfabeet waren en nu wordt hij advocaat!’’

Ook spannend: ‘Fransje’ viert dit jaar zijn 25-jarig jubileum als artiest. ,,Ik ga terug naar mijn roots. Dus even niet de theaters in, maar echt door het land trekken. Ik sta weer in feestcafé’s en bierhallen. Ik verheug me daar enorm op. Zingen blijft absoluut het belangrijkste voor mij.’’

Ook mogen we later dit jaar een nieuw tv-programma verwachten. Over de inhoudt rept hij met geen woord.

Altijd maar die camera’s om hem heen. Wordt hij dáár dan nooit eens chagrijnig van? ,,Het is altijd dezelfde crew. Ik ken die gasten al twintig jaar man, dat is praktisch familie! Laat ze maar lekker draaien, ik merk er niets meer van.’’

Frans Bauer in China, morgenavond 20.30 uur, NPO 1