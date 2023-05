Ik heb nog nooit iemand zo glashelder horen uitleggen waarom je wél kinderen moet krijgen

Miley Cyrus over niet willen touren: ‘Ik wil gewoon niet slapen in een rijdende bus’

Miley Cyrus is serieus over haar wens om voorlopig niet meer te toeren. Dat heeft niets met haar fans te maken, zo verduidelijkt ze woensdag op sociale media nadat ze hier eerder over sprak in een interview met de Britse editie van Vogue. De 30-jarige superster: ,,Ik wil gewoon niet slapen in een rijdende bus.”