'Ik doe niet meer mee'-artiest (36) met corona in ziekenhuis: 'Zuurstof was op het randje’

De vrouwelijke mc lag enige tijd in het ziekenhuis, omdat zij last kreeg van ademhalingsproblemen. Inmiddels is zij weer naar huis en doet ze het rustig aan. De Haagse, in de artiestenwereld beter bekend als MC Boogshe, benadrukt dat een besmetting met het coronavirus ‘gewoon geen grap’ is. ‘Het is super druk in het ziekenhuis, ze nemen niet meer zomaar mensen op. Mijn zuurstofgehalte in mijn bloed was op het randje, ze geven aan dat ik op een keerpunt zit. Of het gaat nu goedkomen, of het wordt toch een opname. Ik hoop op het eerste’, schrijft ze in haar Instagram Stories. ‘De longfoto’s waren gelukkig goed. Ik ben inmiddels weer thuis, dankjewel voor alle lieve berichtjes', laat de mc aan haar ruim 22.000 volgers weten.