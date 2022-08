Ik doe mee aan Expeditie Robinson een neem mee: ‘Superstrakke kleren, tegen dieren op m'n lijf’

Uniek: finaliste Miss England laat ware gezicht zien en zegt ‘no’ tegen make-up

Voor het eerst in 94 jaar staat er een kandidate zonder make-up in de finale van de Miss England-verkiezing, bericht de Britse krant The Daily Mail. De 20-jarige Melisa Raouf wil via de schoonheidswedstrijd een statement maken tegen de ‘giftige’ sfeer rond het overdreven gebruik van cosmetica en filters op sociale media: ,,Alle meiden zijn op hun eigen manier mooi”, aldus de Engelse studente.

27 augustus