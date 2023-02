Ik begon gisteravond zelfs ietsiepietsie terug te verlangen naar RTL Late Night

Eerste concert Snelle in Go A­head-stadion binnen paar uur uitver­kocht, tweede show aangekon­digd

Het eerste concert van Snelle in de Adelaarshorst in zijn thuisstad Deventer is binnen een paar uur uitverkocht. Daarom heeft hij een tweede show aangekondigd in het voetbalstadion van Go Ahead Eagles waar 15.000 man naar binnen kunnen. De kaartverkoop daarvan begint op 15 februari vanaf 10.00 uur.