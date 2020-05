IJslandse songfestival-favoriet zingt covers op YouTube

Met het nummer Think About Things, een aanstekelijk popdeuntje met vermakelijke bijhorende danspasjes, zou Daði Freyr met zijn groep Daði og Gagnamagnið naar Rotterdam trekken. En voor het eerst in de geschiedenis van het Songfestival zag het ernaar uit dat IJsland ook zou winnen. Tot nu toe kwamen ze nooit verder dan een tweede plaats (een keer in 1999 en ook in 2009), maar dit jaar voorspelden bookmakers winst voor IJsland. Een songfestival in Reykjavik leek bijna een uitgemaakte zaak.