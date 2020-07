Iggy Azalea onthult naam van zoontje op Instagram

Cilly Dartell: Chemo lijkt zijn werk te doen

7:51 Toen Cilly Dartell (62) in mei via Instagram deelde opnieuw te zijn getroffen door longkanker was het nog onzeker of de behandeling zou aanslaan. Nu laat de voormalige Hart van Nederland-presentatrice weten dat de chemokuur zijn werk lijkt te doen. ‘De tumor is geslonken dus dat is super fijn’, schrijft Cilly in een bericht op Instagram.