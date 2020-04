Iedereen met een mondkapje op naar de Zwarte Cross? ‘Dat kan best’

Loopt iedereen op de Zwarte Cross komende zomer met een mondkapje op? Misschien wel. Maar eerst is het nog de vraag of het festival überhaupt wordt gehouden, van 16 tot en met 19 juli in Lichtenvoorde.

,,We kunnen natuurlijk doorgaan met een hoop maatregelen. Zoals iedereen een mondkapje op of met plastic handschoentjes aan, dat kan best”, zegt Ronnie Degen van de Feestfabriek, organisator van het grootste festival van Nederland. ,,Maar als de zogeheten anderhalve meter-samenleving na 1 juni nog van kracht is en iedereen op het festival die afstand moet houden, kom ik 100 hectare tekort op het festivalterrein. Dat is niet te doen.”



Het illustreert de worsteling van festivalorganisatoren voor de periode na 1 juni. Nu gelden de coronamaatregelen nog tot die datum en het kabinet heeft nog geen duidelijkheid gegeven over de tijd daarna. Ook niet over het al dan niet doorgaan van festivals, waar tienduizenden mensen kort op elkaar staan, lopen en dansen.

Kans op Huntenpop ‘is klein’

,,Wij wachten met smart op 21 april, als de overheid hopelijk meer duidelijkheid geeft over het effect van de coronamaatregelen en de gevolgen voor de periode na 1 juni”, zegt Bert Messing van Huntenpop, op 31 juli en 1 augustus op het DRU-park in Ulft. ,,Hoe groot de kans dat Huntenpop doorgaat? Die kans is klein.”