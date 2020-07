Iedereen is alle schaamte voorbij in Barrie Barista

Charlize Theron is wel in voor een potje professio­neel worstelen

19:18 Charlize Theron, bekend van actiethrillers als Mad Max en de nieuwe Netflix-film The Old Guard, zou best wel eens de worstelring in willen stappen voor een professioneel gevecht met een WWE-worstelaar. Dat zei de actrice in gesprek met WWE-ster Kofi Kingston.