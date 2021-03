ID&T zet in op festivalzomer mét internationale dj's

De organisatie is daarom al druk bezig met het plannen van de festivals. Vorig jaar werden Decibel Outdoor en Mysteryland, beiden in augustus, met een jaar uitgesteld. ,,We hebben goede relaties met de artiesten en proberen iedereen die voor vorig jaar gepland stond, dit jaar door te boeken”, aldus Janmaat.

Ook organiseerde ID&T mede de proefevenementen van Fieldlab Evenementen. Daaronder vallen bijvoorbeeld een dancefeest in de Ziggo Dome en een dancefestival in Biddinghuizen. Janmaat noemde het eerste evenement ‘een historisch moment’. ,,Hopelijk is dit de sleutel naar weer open kunnen gaan.’’

Reizend circus

De twee festivals die ID&T in augustus op de rol heeft staan, zijn geen pop- of rockfestivals maar dancefestivals. Dat betekent volgens Janmaat dat het makkelijker is om acts alsnog te boeken. ,,Bij een pop- of rockfestival boek je bands, dat zijn een soort reizende circussen. Onze artiesten hebben vaak alleen een USB-stick of een tas met platen mee”, legt ze uit. Dat maakt volgens haar dan ook dat de lat lager ligt om internationale artiesten gewoon te boeken. ,,Ondanks dat we al veel klaar hebben liggen, moeten we er wel keihard voor werken. Want vanzelf gaat het niet.”