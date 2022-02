ID&T Groep hoopt dat 1G-regel in evenementensector snel vervalt

Mojo: Blij dat volle concertza­len weer mogen, maar weg met 1G

Concertorganisator Mojo weet zeker dat vanavond bekend wordt gemaakt dat vanaf 25 februari concertzalen weer met volledige bezetting open mogen, op voorwaarde dat iedereen in het publiek - gevaccineerd of niet - een negatieve test heeft. Hoewel de concertgigant blij is met de versoepelingen, ziet Mojo die zogeheten 1G-maatregel het liefst zo snel mogelijk in de prullenbak belanden.

9:39