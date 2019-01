Iconische kinderserie Tik Tak komt terug

Collectieve geheugen

Het programma voor peuters was in 1981 voor het eerst te zien op de toenmalige BRT. De serie maakt deel uit van het collectieve geheugen van iedereen in de Benelux die vanaf begin jaren tachtig opgroeide. De serie werd ook in het buitenland een succes; Tik Tak is in de loop der jaren onder meer uitgezonden in de VS, Zuid-Afrika, Saoedi-Arabië en Australië.