Ian 'Gandalf' McKellen waarschuwt fans voor bedrieger die signeersessies belooft

Amazon filmt tweede reeks Lord of the Ring­s-se­rie in Groot-Brittannië, acteur Frodo teleurge­steld

De opnames van het tweede seizoen van de nieuwe Lord of the Rings-serie van Amazon vinden niet meer in Nieuw-Zeeland maar in Groot-Brittannië plaats. De filmstudio van Amazon in het VK, waar al grote producties worden gemaakt, wil uitbreiden.

13 augustus