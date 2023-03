Huwelijk van Maarten en Richelle uit Married at first sight gestrand: ‘Verliefdheid was er niet’

Het huwelijk van Married at first sight -deelnemers Maarten en Richelle heeft het niet overleefd, ondanks dat de twee woensdagavond in de finale van het programma voor elkaar kozen. In gesprek met RTL-verslaggever Aran Bade stelt Richelle dat de verliefdheid niet is gekomen. ,,Het bleef voor mij meer vriendschappelijk.”

In de laatste aflevering van Married at first sight, woensdagavond uitgezonden op televisie, zagen 908.000 kijkers dat Richelle en Maarten getrouwd bleven. Maar drie maanden na de opnames blijken de twee toch niet meer samen te zijn. Het was Richelle die besloot een punt achter hun huwelijk te zetten. ,,We hebben een hele hectische tijd gehad. Mijn gevoel was ontzettend goed, ik was echt wel verliefd op Richelle. Maar het gevoel is niet gekomen bij Richelle. De verliefdheid was er niet”, legde Maarten uit.

Richelle had naar eigen zeggen al een ‘twijfelmoment’ toen ze haar brief aan Maarten moest voorlezen, maar wilde het toch een kans geven. ,,Ik vond het echt leuk genoeg. We hadden zoveel raakvlakken en het voelde ook wel vertrouwd, dus ik vond het zonde om nu te stoppen. Ik wilde onderzoeken of er meer zou zijn.”

Maar dat ‘meer’ waar Richelle naar op zoek was, kwam niet. ,,Je hoopt in de tussentijd dat het toch nog komt en je wilt het ook zo graag, want je doet niet voor niks mee aan zo’n avontuur. Je moet hem teleurstellen en dat is natuurlijk ook echt erg vervelend.”

Maarten is wel verdrietig geweest om de breuk. ,,Gevoel kun je niet sturen. Hoe jammer ik het ook vind. Als het zo is, dan is het zo”, besluit hij.

Het huidige seizoen van Married at first sight is het best bekeken seizoen ooit. Over alle platforms heen bereikt het programma ruim 2 miljoen mensen gemiddeld pér aflevering. ,,Deze prachtige cijfers zijn een mooi compliment voor de makers van het programma en laten zien dat lineaire cijfers alleen al lang niet meer maatgevend zijn. Terug- én vooruitkijken hebben de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen en die trend zien we terug bij Videoland”, aldus Peter van der Vorst.

