Humberto Tan vervangt Eva Jinek na de zomer: ‘Ik ga gewoon door’

Met videoHumberto Tan gaat in september de zwangere Eva Jinek vervangen. Dat nieuws maakte hij vrijdagavond zelf bekend in HLF8 , waar hij bij Johnny de Mol aan tafel zat. ‘Ik ga nog gewoon door’.

Vorige week werd duidelijk dat Humberto Tan moest stoppen met zijn eigen talkshow op de zaterdagavond. ,,We horen om ons heen en zien dat kijkers op zaterdag behoefte hebben aan een andere vorm van entertainment dan een talkshow’’, liet RTL toen weten. Tan is tot halverwege april de talkshowhost op zaterdag en zondag. Vanaf 16 april neemt Renze Klamer het stokje over en is het praatprogramma alleen nog op zondag te zien.

Als Johnny de Mol in HLF8 aan de presentator vraagt wat Tan daar van vindt lijkt hij er niet rouwig om. ,,Jouw zaterdagavond gaat eruit”, probeerde Johnny de Mol te prikken. ,,Die gaat eruit, ja, maar die zaterdagavond komt wel ergens anders weer terug hoor”, hintte Humberto Tan.

Al snel wordt duidelijk wat Tan daarmee wil zeggen. ,,Eva is natuurlijk nu zwanger en die is er in september niet, dus dan ga ik ook weer dagelijks doen in die periode.” Humberto viel dit jaar al eerder een paar keer in voor Eva toen ze ziek was.

Jinek maakte in februari bekend dat ze in verwachting is van een tweede kindje. ‘Zo leuk dat Pax straks ook iemand heeft om mee op te groeien’, schreef Jinek destijds bij een jeugdfoto van haar en haar broer Jan, aangevuld met de hashtag Jinekbaby2.

Volledig scherm Humberto Tan © BrunoPress / ArjoFrank Fotografi

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: