Humberto Tan keert terug op de late avond bij RTL 4

In Humberto, de weekendvariant van de Late Night talkshows, praat Tan met zijn gasten over de actualiteit, sport, entertainment, kunst en cultuur. In de sportzomer van 2021 zal hij de presentatie op werkdagen voor zijn rekening nemen.



De presentator, die in 2018 noodgedwongen afscheid nam van RTL Late Night vanwege teruglopende kijkcijfers, is dolblij en vooral verrast dat Van der Vorst hem heeft gevraagd om terug te komen. ,,Tegelijkertijd vind ik het spannend, want er is veel veranderd: de locatie, het tijdstip en voorlopig nog zonder publiek in de studio, maar ik ga er met mijn gasten een boeiend programma van maken voor de kijker. Het leven staat tenslotte niet stil in het weekend, er valt genoeg te bespreken over nieuws, sport en entertainment. Ik kijk er naar uit!”