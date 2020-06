Humberto Tan blokkeert groot aantal volgers na racistische berichten

Sinds de zaak Floyd ontvangt hij als ‘zwarte’ televisie/radiomaker zogenoemde direct messages ‘waar de honden geen brood van lusten’. Tan is Instagram dankbaar voor de blokkeerknop waarmee hij de betreffende personen online niet meer zal terugzien. ,,Ik hoop ook dat ze wegblijven, want waarom zou je mij in hemelsnaam willen volgen als je me toch ‘altijd al een k....neger’ hebt gevonden. #block, daag en tot nooit meer ziens.’’

Ondanks de negativiteit hoopt Tan op een mooiere samenleving. ,,Ondertussen hebben we met z’n allen een gesprek te voeren, want hoe maken we onze samenleving SAMEN mooier? Laat dat één van de inzichten zijn van deze week. Get up stand up, get up for your rights.’’