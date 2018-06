Houten geboortehuis van zangeres Nina Simone wordt historisch erfgoed in VS

Verrassing: Bart Nolles is opvolger Wilfred Genee bij Tour du Jour

19 juni BREDA - De RTL-wielertalkshow Tour du Jour, die deze zomer weer wordt uitgezonden vanaf het terras van restaurant Binnen in Breda, heeft een nieuwe presentator: Bart Nolles. Hij verblijft momenteel in Rusland als verslaggever van het WK en is te zien in VI Oranje Blijft Thuis. Een paar dagen terug kwam het verrassende telefoontje van de zenderleiding: vlieg maar weer terug!