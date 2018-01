House of Cards-acteur Kevin Spacey ook beschuldigd van racisme

Hoewel de productiemaatschappij tevreden was over VIP Protective Services werd het contract van 1,1 miljoen dollar nier verlengd. Blue wijt dat aan het voorval en is van plan om nu, vier jaar later, alsnog Spacey (58) hiervoor aan te klagen.

Spacey is in Hollywood persona non-grata sinds meer dan tien mannen hem hebben beschuldigd van seksueel ongepast gedrag. Het eerste verhaal werd gedaan door acteur Anthony Rapp, bij wie Spacey zich opdrong toen Rapp veertien jaar oud was. Spacey is sinds alle onthullingen uit de hitserie House of Cards gezet en uit de nieuwe film All the Money in the World, waarvan de opnames al klaar waren, geknipt.