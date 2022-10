Hotels in Liverpool tijdens songfestivalfinale zo goed als volgeboekt

Fans die volgend jaar tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival een hotel in Liverpool willen boeken, hebben pech of moeten diep in de buidel tasten. Boekingswebsite Booking.com liet zaterdagavond, een dag na de aankondiging dat het muzikale evenement in Liverpool wordt gehouden, aan The Guardian weten dat 99 procent van de hotels op 13 mei al is volgeboekt.

Op de website zijn nog wel enkele accommodaties te reserveren voor duizenden ponden per nacht. Ook via Airbnb zal het voor songfestivalfans lastig worden om nog iets te vinden. The Guardian ontdekte gebruikers die hun woning voor meer dan 10.000 pond (bijna 11.400 euro) per nacht willen verhuren. In steden in de buurt van Liverpool zijn nog wel minder dure verblijven te boeken.

Vrijdagavond werd bekendgemaakt dat Liverpool het Eurovisie Songfestival volgend jaar zal huisvesten. De halve finales in de Liverpool Arena zijn op 9 en 11 mei en de grote finale is op 13 mei. De European Broadcasting Union (EBU) besloot in juni dat Oekraïne, de winnaar van dit jaar, het evenement niet kon organiseren vanwege de oorlog met Rusland.

