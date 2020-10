Horrorklassieker The Shining terug in de bioscoop

Na veertig jaar keert de horrorklassieker The Shining van regisseur Stanley Kubrick weer terug in de bioscoop. Het is voor het eerst dat de originele versie, die 144 minuten duurt, uitgebreid wordt vertoond. De film is in 75 bioscopen te zien vanaf 29 oktober.

In Nederland is sinds de première op 30 oktober 1980 altijd de kortere versie van The Shining van 119 minuten in de bioscoop vertoond. In verband met het veertigjarige jubileum van de film zal nu voor de eerste keer de ‘extended edition’ van 144 minuten worden uitgebracht op het grote doek. Het betreft tevens een gerestaureerde versie van de film, waarbij onder anderen Steven Spielberg is betrokken.

Jack Nicholson speelt in de film de schrijver Jack Torrance die samen met vrouw en zoontje het Overlook Hotel tijdens een lange winter beheert. Gaandeweg slaat de gekte bij hem toe en brengt hij zelfs zijn gezin in gevaar. Zoon Daniel blijkt inmiddels over paranormale gaven te bezitten en krijgt visioenen over het lugubere verleden van het hotel.

Schaduw

The Shining is gebaseerd op het gelijknamige boek van Stephen King. De schrijver had veel op- en aanmerkingen over de wijze waarop Kubrick met zijn verhaal aan de haal was gegaan. De regisseur zette het gegeven helemaal naar zijn hand. Later werd het boek onder supervisie van King als een miniserie verfilmd, maar die bewerking kon niet in de schaduw staan van de bewerking van Kubrick. Vorig jaar verscheen het vervolg op The Shining, Docter Sleep, in de bioscoop maar die film werd matig ontvangen en bezocht.