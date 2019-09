Horrorfans opgelet: 1300 dollar verdienen met dertien Stephen King-films kijken

Halloween komt er bijna aan, dus reden genoeg voor een tv-aanbieder in de VS om haar horroraanbod in de spotlights te zetten. Thrillerfans kunnen zich nog tot 15 oktober kandidaat stellen voor een wedstrijd die het bedrijf USDish heeft bedacht: dertien verfilmingen van Stephen King-boeken bekijken en daar 1300 dollar voor betaald krijgen.

De gelukkige krijgt een horloge met hartslagmeter om en moet vloggen op sociale media als hij/zij zich een ongeluk schrikt. Het bedrijf heeft dertien boekverfilmingen van de King of Horror (72) uitgekozen. Het gaat om: Carrie, Children of the Corn, Christine, Creepshow’, Cujo, Dreamcatcher, It, The Mist, Pet Sematary, Salem’s Lot, The Shining en Thinner. Carrie, It en Pet Sematary zijn twee keer verfilmd. De kandidaat mag zelf kiezen welke versie hij/zij bekijkt.

Ook mensen die de bewuste films al bekeken hebben, mogen zich kandidaat stellen. Nederlanders vallen helaas buiten de boot. Om mee te doen moet je over de Amerikaanse nationaliteit beschikken. De uitgekozen kandidaat krijgt een overlevingspakket met een deken indien de griezeligste scènes toch iets te eng blijken. Tot het pakket behoort verder popcorn, snoep en een zaklamp. Indien de kandidaat in de dertien dagen voor Halloween (31 oktober) alle dertien films bekijkt en daarover bericht, wordt hij/zij beloond met een bedrag van 1300 dollar (1180 euro).

Brian de Palma

De groten der aarden hebben zich aan het Stephen King-oeuvre gewaagd. Kings eerste boek Carrie uit 1974 werd drie jaar later door Brian De Palma (Scarface, The Untouchables en Carlito’s Way ) verfilmd met Sissy Spacek in de hoofdrol.

Wijlen Stanley Kubrick (Lolita, Full Metal Jacket, Eyes Wide Shut) verfilmde in 1980 The Shining, met Jack Nicholson als de getormenteerde schrijver Jack Torrance in de hoofdrol. Over die versie was Stephen King zelf niet tevreden, omdat de film nogal afwijkt van het boek.