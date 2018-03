Hoogzwangere Khloé poseert op de valreep nog in pikante lingerie

Echtgenoot fotografeert Emily Ratajkowski bloot in bungalow

20:44 Heaven Knows What-acteur Sebastian Bear-McClard heeft zijn kersverse echtgenote, het Amerikaanse supermodel Emily Ratajkowski (26), op pikante wijze gefotografeerd tijdens een vakantie in een zonnig oord. Het stel had een fraaie bungalow met veel privacy gehuurd en daar maakte Sebastian enkele kiekjes van zijn naakte zonnende vrouw. De beauty was zó tevreden over het eindresultaat, dat ze de beelden vandaag op Instagram zette.