Hoogleraar Wim Voermans geeft ongelijk toe na ontslag-beschuldiging Raisa Blommestijn: ‘Een misverstand’

De Leidse hoogleraar Wim Voermans geeft toe dat hij op sociale media ten onrechte heeft gezegd dat rechtsfilosoof Raisa Blommestijn is ontslagen bij de Universiteit Leiden. Dat blijkt niet te kloppen. ‘Die stelling berustte, naar ik nu onlangs heb begrepen, op een misverstand’, zegt de hoogleraar staats- en bestuursrecht in een rectificatie. Blommestijn denkt na over een civiele procedure. ,,Ik ben blij dat hij het heeft rechtgezet, maar de schade is al aangericht.”

De stellige uitspraken van Voermans leidden vorige week tot een rel op sociale media. Voermans noemde Blommestijn, bekend als vaste spreker bij Ongehoord Nederland, een ‘schandvlek’ voor zijn universiteit en een ‘mislukking’. Ook zei hij dat het terecht is dat ze ontslagen is in Leiden. Universitair docent Miko Flohr twitterde eerder: ‘Ik schaam me echt kapot dat zij een doctorstitel voert van de universiteit waar ik werk.’ Blommestijn deed eerder onder meer promotieonderzoek bij de Leidse universiteit. Haar dienstverband liep onlangs af, maar van ontslag was geen sprake.

Blommestijn reageerde woest op de beschuldiging van Voermans en deed bij de politie aangifte wegens laster. Ook diende ze een officiële klacht in bij de Universiteit Leiden wegens ‘ongewenst gedrag’. Over de nieuwe verklaring van Voermans haalt de rechtsfilosoof haar schouders op.

,,Kennelijk kun je iemand voor van alles uitmaken, dat ‘rechtvaardigen’ met een vals frame over ‘feitenvrije omvolkingstheorieën’ en daar als boerenzoon en de facto hoogleraar mee wegkomen zonder oprechte excuses. Ik ga me beraden over het vervolg”, laat ze weten.

‘Schokkende uitspraken’

Hoewel Voermans erkent dat hij verkeerd zat rondom het zogenaamde ontslag, blijft hij kritisch op zijn voormalige collega. Hij beschuldigt Blommestijn van het doen van ‘schokkende uitspraken die passen in een reeks uitspraken waarin zij feitenvrije samenzweringstheorieen debiteert en instemming betuigt met of uitdrukking geeft aan de omvolkingstheorie, het idee dat een elite doelbewust werkt aan de vervanging van de eigen bevolking ten faveure van vreemdelingen’. ‘Dat is onwaar en het past zeker een net gedoctoreerde onderzoeker niet zoiets te beweren’, stelt Voermans.

Blommestijn is onder meer betrokken bij juridische acties tegen coronamaatregelen van de overheid. Ook is ze kritisch over onderwerpen als het immigratie- en stikstofbeleid. Als commentator is ze geregeld te zien bij de omroep Ongehoord Nederland. In april promoveerde ze in Leiden. Daardoor mag zij zich doctor noemen.

Een woordvoerder van de universiteit wilde inhoudelijk niks zeggen over de kwestie. ,,Of we met Wim Voermans in gesprek gaan over die tweets, en zo ja, wat we dan met hem bespreken, dat vinden we iets tussen hem en ons.”

