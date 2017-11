Hoofdredacteur Christiaan Ruesink stapt op bij Voetbal International

updateHoofdredacteur Christiaan Ruesink (48) vertrekt per direct bij Voetbal International. De Gelderlander trad in mei 2016 in dienst van het toonaangevende weekblad dat de laatste jaren flink verlies leed. ,,Ik ben zelf opgestapt. Een bewuste keuze om iets anders te gaan doen", aldus Ruesink die voorlopig verder gaat als coach van de andere bladen binnen WPG.

,,Achteraf is Voetbal International een soort interim-klus geweest”, zo stelt Ruesink. ,,Maar dat was nooit de intentie toen ik er aan begon. Ik wilde het merk VI verder brengen naar een mooie toekomst. Dat is voor een deel gelukt.”

Flink verlies geleden

De Gelderlander die daarvoor zes jaar lang hoofdredacteur was van het Algemeen Dagblad, trad in mei 2016 in dienst van VI dat de laatste jaren flink verlies leed. ,,Ik kwam bij VI met het idee om een sportmediabedrijf op te zetten. Om VI bijeen te brengen met Runnersworld, met Bicycling, een wielerplatform. Dat zou worden uitgebouwd. En daar zou ik een belangrijke rol in spelen, want ik had twee functies: hoofdredacteur van VI maar ook creatief directeur van Sport International. Al snel na mijn komst bleek VI er slechter voor te staan dan ik dacht. Toen ben ik aan de slag gegaan om puin te ruimen. Dat heb ik gedaan. Structuur aan gebracht, financiële problemen opgelost, helaas ook door veertig procent weg te snijden. Maar er is ondertussen ook een nieuwe site gebouwd, een nieuwe app gekomen en een digitaal platform.”

Quote Ik wilde het merk VI verder brengen naar een mooie toekomst Christiaan Ruesink

Financieel in zwaar weer

Onder zijn leiding werden twee reorganisatie doorgevoerd. Het blad verkeert de laatste jaren financieel in zwaar weer. In 2016 was er een netto verlies van anderhalf miljoen euro, waardoor de directie ingrijpend moest bezuinigen op de redactie: vijftien medewerkers verloren hun baan. Ook dit jaar stevent VI af op een verlies en voerde, de uitgeverij waar het voetbaltijdschrift onder valt, met twee geïnteresseerde partijen concrete gesprekken over een overname. Het hoofdredacteurschap zal voorlopig worden ingevuld door Taco van den Velde, Peter Wekking en Dennis van Luling, maar een profiel van de nieuwe hoofdredacteur is al opgesteld. Ruesink: ,,Er is vandaag een nieuwe strategie bekendgemaakt die ik mee heb helpen te ontwikkelen. Daar sta ik volledig achter. De organisatie die daarbij hoort vraagt om een hoofdredacteur met een ander profiel. Een hoofdredacteur die met de inhoud bezig is, dicht op de redactie zit, daadwerkelijk met het blad en de site. Ik zie mezelf meer als een merkenbouwer. Iemand die zich ook bezighoudt met sales en marketing. Dat is iets anders dan dagelijks met de redactie bezig zijn.”

Quote Christiaan heeft zich met hart en ziel ingezet voor VI Sanne Visser