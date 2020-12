Honderden klachten over deepfake-toespraak Queen Elizabeth op Channel 4

Op eerste kerstdag werd op Channel 4 een satirische kersttoespraak van de Queen uitgezonden. In de uitzending zei een deepfake-versie van Elizabeth onder meer dat ze blij was ‘dat Channel 4 mij de kans geeft om te zeggen wat ik wil, zonder dat iemand de woorden in mijn mond legt.’ Om het optreden van de nep-Queen kon echter niet iedereen lachen. Sommige kijkers noemen de uitzending ‘respectloos’ en spreken van ‘een slechte smaak’ van Channel 4. ,,De koningin heeft een moeilijk jaar gehad en om hier een nationale grap van te maken is smakeloos.”

Reacties

In een reactie zegt Channel 4 dat het ‘heel duidelijk is’ dat het filmpje een parodie is en dat kijkers ‘ongetwijfeld’ wisten dat het niet echt was. ,,Echter, hoewel het filmpje grappig bedoeld is, heeft het een zeer belangrijke boodschap over vertrouwen en het gemak waarmee misleidende informatie gedeeld en verspreid kan worden.”



Mediawaakhond Ofcom zegt dat hij gaat kijken of er een onderzoek ingesteld moet worden. Het aantal klachten over dit filmpje valt echter in het niet bij de 18.600 die de BBC heeft gekregen over racistische opmerkingen en de 3800 over ‘strijdlustige’ interviews van presentator Piers Morgan.