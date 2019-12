Home Alone brengt ruim 3000 euro op voor 3FM Serious Request

UpdateHet integraal uitzenden van de kerstklassieker Home Alone heeft vanochtend 3134 euro opgeleverd voor de actie Serious Request. Dit betekent dat elke minuut film ruim 31 euro heeft opgeleverd. Zender 3FM had een wereldprimeur: dj Sander Hoogendoorn zond vanaf 7.00 uur integraal het geluid van de film uit 1990 uit.

Hoogendoorn initieerde het ludieke project uit onvrede over het feit dat de film dit jaar niet op Nederlandse zenders te zien is. De dj voorzag het geluid van de film met teksten uit de audiodescriptie die wordt gebruikt om filmbeelden ‘begrijpelijk’ te maken voor blinden en slechtzienden. Het geluid van Home Alone werd alleen elk half uur even onderbroken door reclame en het nieuws.



Hoogendoorn erkende bij aanvang van de film dat het een vreemde actie is. Ook bedankte hij entertainmentbedrijf Disney, dat 3FM toestemming gaf eenmalig de hele film Home Alone op de radio te laten horen. Disney bezit de rechten van de kerstklassieker, die sinds deze maand te zien is op de nieuwe streamingdienst Disney+.

Lachen en huilen

Tijdens de uitzending konden luisteraars geld doneren aan Serious Request. De giften worden gebruikt om slachtoffers van mensenhandel te helpen. Luisteraars reageren op sociale media en via appjes heel enthousiast op het initiatief. ,,Ik heb de film zo vaak gezien, ik heb toch geen beeld meer nodig”, prijst Linda bijvoorbeeld. Ook merkten luisteraars opeens allerlei details op in de film die tijdens alle keren kijken niet waren opgevallen.



Veel luisteraars keken ook naar de beelden van Hoogendoorn die live de film van de ‘blindenteksten’ voorzag, terwijl hij meelachte én -huilde met de film. Ook at hij, samen met nieuwslezer Dieuwke Teertstra, M&M’s en popcorn tijdens het luisteren van Home Alone.

Vier sequels