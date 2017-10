Producent Harvey Weinstein beschuldigd van jarenlange seksuele intimidatie

De 65-jarige Weinstein staat samen met zijn broer aan het hoofd van de Weinstein Company, het productiebedrijf dat onder meer verantwoordelijk is voor The King’s Speech, Chicago, Pulp Fiction, Shakespeare in Love en Good Will Hunting. De producent staat daarnaast bekend om zijn politieke activisme: hij is overtuigend liberaal en liep ironisch genoeg eerder dit jaar zelfs mee tijdens de Women’s March voor vrouwenrechten.

In een verklaring aan de New York Times erkende de getrouwde Weinstein dat zijn gedrag vrouwen leed heeft berokkend. Hij kondigde aan een stapje terug te doen in zijn bedrijf om aan zichzelf te werken, aldus Weinstein.

De producent zou de afgelopen dertig jaar acht vrouwen betaald hebben, zodat ze geen klacht zouden indienen voor seksuele intimidatie en ongewenste aanrakingen. Eén van hen zou actrice Rose McGowan zijn. Zij heeft niet op het artikel gereageerd.

Actrice Ashley Judd wil wel praten over haar nare ervaring met Weinstein in een hotelkamer. Hij vroeg haar of ze hem wilde zien douchen. Volgens Judd is het wangedrag van Weinstein een ‘publiekelijk geheim’ in Hollywood en wordt het hoog tijd dat er in het openbaar over wordt gesproken. Weinstein nodigde regelmatig vrouwen, veelal werknemers, uit in hotelkamers onder het mom van een werkontmoeting. Daar vroeg hij bijvoorbeeld om een massage en was hij in sommige gevallen handtastelijk.

Aanklacht

Nadat Weinstein in een verklaring zijn ‘diepste verontschuldigingen’ had aangeboden, gooide zijn advocaat het over een andere boeg. De berichtgeving in de New York was ‘lasterlijk’ en volgens de advocaat overweegt de producent om de krant aan te klagen. Volgens de New York Times heeft Weinstein uitgebreid de kan gehad om op de onthullingen te reageren voordat het verhaal gepubliceerd werd.