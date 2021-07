Hollywood rouwt om Lethal Weapon-regisseur Richard Donner (91)

De Amerikaanse regisseur Richard Donner is op 91-jarige leeftijd overleden. Ondanks zijn hoge leeftijd maakte de dood van de filmmaker, die onder meer bekend is van de originele Superman-film en de Lethal Weapon-serie, diepe indruk. Veel Hollywood-sterren reageerden op zijn dood.

Donner brak in 1976 door met de horrorklassieker The Omen en was twee jaar later verantwoordelijk voor Superman, de eerste blockbuster over een superheld. Andere succesfilms van zijn hand zijn The Goonies, waarvoor Steven Spielberg het script schreef, en Ladyhawke, met Rutger Hauer in de hoofdrol. Eind jaren tachtig maakte Donner de eerste van in totaal vier Lethal Weapon-films, met Danny Glover en Mel Gibson.

In een reactie zegt Gibson veel van 'zijn mentor’ Donner te hebben geleerd. ,,Donner, mijn vriend. Wat heb ik veel van hem geleerd. Hij maakte zijn eigen kwaliteiten altijd kleiner door zijn ego buiten de deur te laten, waardoor er ruimte was voor andere ego’s. En daar kon hij zo goed mee omgaan. Hij had een groot hart en een mooie ziel, die de mensen om wie hij gaf dagelijks zagen. Zijn wijsheid en humor gaan gemist worden.”

‘Beste Goonie aller tijden’

Regisseur Steven Spielberg, die het script schreef van de succesvolle jaren ‘80 film The Goonies die Donner regisseerde, noemt hem ‘de beste Goonie aller tijden’. ,,Dick was zo getalenteerd en leidde zijn films ook echt. Als je bij hem in de buurt was, dan begaf je je bij je favoriete coach, de beste leraar, de fanatiekste motivator, de liefste vriend en dus de allerbeste Goonie. Hij had alles, echt alles. Hij was zo geliefd, ik kan gewoon niet geloven dat hij er niet meer is. Maar zijn heerlijke uitbundige lach zal altijd bij me blijven.’’

Danny Glover, die in vier Lethal Weapon films schitterde, laat weten: ,,Om met Richard, Mel Gibson en het hele team samen te mogen werken, was een van de mooiste momenten uit mijn carrière. Ik zal ‘Dick’, zoals zijn bijnaam luidde, eeuwig dankbaar zijn voor het feit dat hij écht gaf om de mensen met wie hij werkte. En ook om onze families en wat iedereen verder deed in zijn of haar leven. We waren vrienden en de liefde voor elkaar ging verder dan alleen een filmset en het succes van Lethal Weapon. Ik ga hem ontzettend missen.’’

Sean Astin, die op 13-jarige leeftijd zijn acteerdebuut maakte in The Goonies, twitterde: ,,Richard had de sterkste en meest aanwezige stem die je je maar kunt voorstellen. Hij eiste aandacht op en had de meest bulderende lach ooit. Het was zo’n leuke man en zeker als jong jochie vond ik het destijds heel prettig dat hij oprecht om ons gaf, want dat deed hij. Goonies gaan nooit verloren.’’

Donner regisseerde zijn laatste film in 2006: 16 Blocks, met Bruce Willis. In 2009 produceerde hij nog X-Men Origins: Wolverine.