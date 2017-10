Hollands Next Top Model-finalisten Montell en Sanne zijn een stel

Irene Moors neemt het op voor Gijs van Dam

17:38 Irene Moors neemt het op voor tv-producent en haar vriend Gijs van Dam. De presentatrice vindt dat Jelle Brandt Corstius het niet via de media had hoeven spelen. ,,Had het echt niet anders gekund dan via de media?", zegt Moors op haar Facebook-pagina. ,,Een middeleeuwse schandpaal is er niks bij."