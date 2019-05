Holland-België keert terug bij RTL 4 met nieuw gezicht

Paul de Leeuw gaat met live theater­show concurren­tie met Songfesti­val aan

17:47 De theatershow die Paul de Leeuw zaterdag 18 mei geeft in het Oude Luxor Theater in Rotterdam, wordt rechtstreeks uitgezonden door RTL 4. Het is voor het eerst dat een theatershow van Paul de Leeuw live op tv is te zien.