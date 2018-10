Hof deelt foto's huwelijk Eugenie en Jack

Op een van de foto's staat het paar afgebeeld met de bruidsmeisjes en -jonkers, onder wie achterneefje en -nichtje George en Charlotte. Een tweede laat hun familie zien, inclusief koningin Elizabeth en haar man prins Philip.



Op de overige twee foto's staat het pasgetrouwde stel afgebeeld, waarbij er een gemaakt is vlak voor het diner op Royal Lodge in Windsor Great Park. Eugenie heeft haar bruidsjurk omgewisseld voor een avondjurk die ontworpen is door Zac Posen.



Eugenie en Jack gaven elkaar vrijdag het jawoord in de kapel van St. George in Windsor Castle. Op dezelfde plek trouwde haar neef prins Harry in mei met Meghan Markle.