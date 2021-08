Hoewel het niet woke is, moeten we het toch even over de man-in-jurk uit De Slimste Mens hebben

Toen zat er ineens een man in een jurk bij De Slimste Mens. Een man met baardje. In een jurk. Ik kreeg flashbacks naar Conchita Wurst op het Eurovisie Songfestival, naar de plaksnorren van Stefano Keizers maar ook naar Sharon Stone in Basic Instinct. Want dit was niet zomaar een jurk, deze was Korter Dan Kort. Een onverhoedse beweging en anderhalf miljoen kijkers konden zien of deze kandidaat, theatermaker Rikkert van Huisstede, wel of geen boxershort droeg.