Hoe overleeft RTL 5 zonder zijn survivalhit?

Uitspraken Derksen zorgen meteen voor ophef: ‘Turkije is een kutland’

8:12 De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Veronica Inside heeft meteen voor opschudding gezorgd. De uitspraken over homo-intolerantie van René van der Gijp en Johan Derksen - volgens de analisten is er ‘niets aan de hand in Nederland’ en krijgen ‘alle groeperingen te maken met zinloos geweld, ook wij’ - hielden gisteravond al snel de gemoederen bezig. Maar Derksens mening over Turkije, deed zelfs een profvoetballer in de pen klimmen.