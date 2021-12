Hoe leg ik aan mijn pubers uit wat extreme bukake is?

Floor Eimers danst in Notenkra­ker & Muizenko­ning: ‘Nu sta ik in dat mooie rijtje met Igone de Jongh’

Na de première van Mata Hari eerder dit seizoen kreeg Floor Eimers de Alexandra Radius Prijs. In Notenkraker & Muizenkoning van Het Nationale Ballet zien we haar als sneeuwvlokje in een sprookjesachtig dennenbos. ‘Nu dans ik gelukkig in elke voorstelling.’

13 december